Почти 450 жителей Подмосковья заявили о желании стать донорами костного мозга

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«Стать донором удаленно, без визита в лабораторию для сдачи крови может каждый здоровый житель России в возрасте от 18 до 45 лет. Достаточно оставить заявку на сайте», - уточнили в ведомстве.

После этого доброволец получит по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашение о вступлении в регистр, анкету о состоянии здоровья и формы согласия на обработку и передачу персональных данных. Пересылку образца оплатит Почта России.

Сейчас в регистре доноров костного мозга числятся 85 тысяч человек. Более 20 тысяч заявок отправили с помощью Почты России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что детскую больницу в Красногорске достроят через полгода. По его словам, она станет лучшей в Подмосковье.

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