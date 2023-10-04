Почти 450 жителей Подмосковья заявили о желании стать донорами костного мозга
С начала года 443 жителя Московской области и 630 жителей Москвы отправили почтой свои образцы эпителия в лабораторию и подтвердили желание стать донорами. Об этом сообщили в министерстве госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Стать донором удаленно, без визита в лабораторию для сдачи крови может каждый здоровый житель России в возрасте от 18 до 45 лет. Достаточно оставить заявку на сайте», - уточнили в ведомстве.
После этого доброволец получит по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашение о вступлении в регистр, анкету о состоянии здоровья и формы согласия на обработку и передачу персональных данных. Пересылку образца оплатит Почта России.
Сейчас в регистре доноров костного мозга числятся 85 тысяч человек. Более 20 тысяч заявок отправили с помощью Почты России.
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