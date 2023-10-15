Почти 45 тысяч человек воспользовались водным транспортом летом в Подмосковье

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Первое место по посещаемости заняла Дубна, где пролегают круизные маршруты, связывающие столицу России с крупными портами. В этом сезоне в Дубне работали 13 экскурсионных маршрутов, большинство из которых - новые. Портом воспользовались 21,5 тысяч человек.

На втором месте расположилась Коломна с проведением экскурсионных выездов на теплоходах, отправляющихся от гостиничного комплекса «40-й меридиан Арбат» и яхт-клуба. Гавань посетили 17,1 тысяча человек.

Замыкает тройку лидеров Серпухов, где побывали шесть тысяч человек. Популярностью там пользовались поездки на легендарном теплоходе «Зуша», который уже множество десятилетий курсирует по реке.

Учитывая, что речной транспорт в Подмосковье не только позволяет сэкономить время на перемещении, но и насладиться живописными пейзажами и красотой прибрежных городов, его популярность продолжает расти с каждым годом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье очистило свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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