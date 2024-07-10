10 июля 2024, 16:45

Почти 42 тысячи жителей Подмосковья получили соцпомощь с начала года

Министерство социального развития Подмосковья
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Почти 42 тысячи жителей Подмосковья получили государственную социальную помощь с начала года. Общая сумма поддержки превысила 270 миллионов рублей.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, получить помощь могут жители, попавшие в трудную жизненную ситуацию, а также семьи, чем среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. В ведомстве добавили, что помощь включает в себя выплату по соцконтракту или ежемесячную поддержку.

«С начала года соцпомощь получили почти 42 тысячи жителей Подмосковья на сумму 270,5 миллиона рублей. Из них порядка двух тысяч жителей воспользовались помощью по социальному контракту», - сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Размер выплаты зависит от цели использования. Максимальная сумма поддержки составляет 350 тысяч рублей. Ежемесячно на одного человека можно получить от 300 до тысячи рублей в месяц на общую сумму не более шести тысяч рублей в году.

Подать заявку на получение поддержки можно по ссылке.

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Льготы Пенсионеры
10 июля 2024, 17:12
Еще четыре многоквартирных дома капитально отремонтируют в Мытищах летом
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Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник провел выездное совещание. Он проверил четыре многоквартирных дома, которые капитально отремонтируют этим летом.

Исполняющий обязанности главы Олег Сотник встретился с жителями и подрядчиками. Всего он проверил четыре многоквартирных дома.

«Лето – самая активная пора в сфере благоустройству и ЖКХ. Работы, связанные с ремонтом многоквартирных домов, мы продолжаем контролировать на постоянной основе. Если по качеству работ на сегодняшний день претензий нет, то вопросы по графикам время от времени появляются», – сказал Олег Сотник.

В доме №38 по улице Летной подрядчик отремонтирует крышу к сентябрю. В доме №14, корпус 2 исполнитель планирует сдать объект к концу июля. Ремонт подъездов продолжается в доме №25 по улице Мира. Там заменят окна, напольное покрытие и входные группы. В этом месяце будет готов дом №11 по улице Колпакова.

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Благоустройство ЖКХ Мытищи
10 июля 2024, 17:08
Более 90 гектаров земли обработали от борщевика в Солнечногорске
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В Солнечногорске продолжают ликвидировать борщевик Сосновского на территории муниципальных земель. Специалисты уже завершили первый этап обработки. Второй этап работ продлится до 31 августа.

Борются с сорняком химическим и механическим способами. Общая площадь обработки земель с борщевиком в этом сезоне составляет 74,2 гектара. Это 338 участков муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Всего с начала сезона специалисты уже обработали 91 гектар земель.

Исполняющий обязанности заместителя главы Солнечногорска Кирилл Типографщик напомнил, что собственникам и арендаторам участков необходимо самостоятельно уничтожать борщевик, иначе за бездействие положен крупный штраф.

Получить всю необходимую информацию или оставить заявку с указанием места разрастания борщевика Сосновского жители могут, позвонив на горячую линию 8-800-201-67-47.

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Благоустройство Солнечногорск
10 июля 2024, 17:05
Качество грибов проверили на рынках Подмосковья
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Подмосковные специалисты исследовали более 887 килограммов грибов в государственных лабораториях. Они проверили 121 экспертизу продукции, которую можно приобрести на рынках региона.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, специалисты провели органолептические, радиологические и дозиметрические исследования. Особое внимание уделили обнаружению и изъятию ядовитых и несъедобных грибов. Эксперты исключили содержание в грибах свинца, мышьяка, кадмия, ртути, меди, цинка, пестицидов и радионуклидов.

«Приобретать грибы без сомнений в их качестве и безопасности можно только в специализированных местах, где работают государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Рекомендуется избегать места несанкционированной торговли данной продукции, отсутствие проведения надлежащей проверки может стать и повлечь за собой тяжелые последствия», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Двойных.

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Продукты Грибы
10 июля 2024, 17:05
Детский хирург Михаил Борзаков провел лекцию для педиатров в больнице Лобни
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В детской поликлинике Лобни активно продолжается работа по повышению качества медицинской помощи. Особое внимание уделяется профессиональному росту педиатров и младшего медицинского персонала через проведение лекций и практических занятий.

На последней лекции детский хирург Михаил Борзаков поделился своим опытом и знаниями оказания помощи пациентам с острыми хирургическими состояниями, включая аппендицит и синдром острой мошонки. В ходе обсуждения рассмотрели методы диагностики и тактики оказания помощи на амбулаторном этапе.

Врач также ответил на вопросы коллег и поделился информацией о признаках различных заболеваний, эффективных методиках лечения и важности своевременной диагностики.

Также в медучреждении планируется выступление специалистов других специальностей, таких как лоры, офтальмологи, эндокринологи и аллергологи, перед сотрудниками поликлиники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Лобня Врачи

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