Почти 400 жителей Подмосковья обратились к медикам с укусами клещей с начала года

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Многие жители региона приняли решение вакцинироваться от клещевого энцефалита. Прививку с начала года поставили уже 2099 человек, в том числе 647 детей.

Снятых с человека клещей отправляют на исследования. В 21,2% случаев у присосавшихся насекомых обнаружили наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 3% случаев - гранулоцитарного анаплазмоза человека. Возбудители клещевого вирусного энцефалита не выявлены.

С начала 2024 года в Подмосковье зарегистрировали 24 случая болезни Лайма. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не было.

Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанным с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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