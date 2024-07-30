Почти 400 незаконных свалок убрали в Подмосковье с начала года

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, в Дмитрове устранили 54 свалки, в Орехово-Зуеве - 54, в Истре - 40. Нарастить темпы по этой работе поручили Пушкино, Егорьевску и Щелкову.

«В этом году уже выявлено и ликвидировано 379 свалок на территориях городских округов. Мы проконтролируем работу в этом направлении и общими усилиями снизим негативное воздействие на окружающую среду», - сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Министр добавил, что в регионе делают все возможное, чтобы количество свалок ежегодно снижалось. Их количество уже снизилось на 12% за год - с 628 до 551.

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