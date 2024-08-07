Почти 400 детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ после ремонта

В НИКИ детства получают квалифицированную помощь дети, перенесшие бронхиальную астму, COVID-19 и другие болезни. Кроме того, в отделении проходят лечение дети с орфанными заболеваниями.

«В нашем санаторном отделении работают высококвалифицированные узкопрофильные специалисты, в том числе физиотерапевт, пульмонолог, эндокринолог и другие», - прокомментировала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Одновременно в отделении могут лечиться 45 детей от трех до 18 лет. Сопровождать их может один из родителей. Напомним, программу реабилитации проводят бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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