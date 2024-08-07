07 августа 2024, 13:15

Почти 400 детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ после ремонта

Пресс-служба Минздрава МО
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Санаторное отделение НИКИ детства возобновило работу после капитального ремонта в феврале 2024 года. За это время медучреждение оказало помощь почти 400 юным пациентам. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В НИКИ детства получают квалифицированную помощь дети, перенесшие бронхиальную астму, COVID-19 и другие болезни. Кроме того, в отделении проходят лечение дети с орфанными заболеваниями.

«В нашем санаторном отделении работают высококвалифицированные узкопрофильные специалисты, в том числе физиотерапевт, пульмонолог, эндокринолог и другие», - прокомментировала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Одновременно в отделении могут лечиться 45 детей от трех до 18 лет. Сопровождать их может один из родителей. Напомним, программу реабилитации проводят бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение Врачи
07 августа 2024, 14:27
Контроль за вывозом мусора во дворах усилили в Лобне
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Глава Лобни Анна Кротова поручила усилить контроль за вывозом мусора и уборкой контейнерных площадок в городе. Сейчас твердые коммунальные отходы вывозят ежедневно, строительные — каждые три дня, а крупногабаритные — по мере накопления.

Ежедневно с 7:00 до 18:00 сотрудники коммунальных служб следят за чистотой на площадках. Они одновременно подметают и собирают мусор, а также вывозят отходы. Раз в месяц площадки тщательно промывают.

Уборка мусора происходит с 7:00 до 23:00 по установленному графику, который должен быть размещен на каждой контейнерной площадке управляющей компанией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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ЖКХ Лобня Мусор
07 августа 2024, 14:21
Минэкологии Подмосковья напомнило об экзамене для получения охотничьего билета
Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
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Минэкологии Подмосковья напомнило любителям охоты о необходимости со следующего года сдачи экзамена для получения разрешительных документов. Во время тестирования специалисты оценят навыки обращения с оружием, ориентирования на местности, знание биологии диких животных и правила безопасности.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, охотники должны понимать, что понесут ответственность в случае нарушений установленных правил охоты.

«Поэтому все имеющие или желающие получить охотничий билет должны иметь необходимые знания об охотничьих угодьях, видах животных, сроках и правилах охоты, - пояснил Фирсов.

За нарушение правил охоты предусмотрен административный штраф - от 500 до четырех тысяч рублей. При этом возможна конфискация оружия или лишение права охотиться на срок до двух лет. Штраф за повторное правонарушение - от четырех до пяти тысяч рублей.

Незаконная охота карается штрафом до 500 тысяч рублей, исправительными работами или лишением свободы до двух лет.

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Экзамены Экология
07 августа 2024, 14:14
Команда из Красногорска победила на международных соревнованиях по гребле
Пресс-служба администрации г. о. Красногорск
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В отеле «Москоу Кантри Клаб» прошли гонки на лодках «Дракон». В них поучаствовали команды из Китая и России. Победила в состязаниях сборная Красногорска.

На дистанции 200 метров соревновались шесть команд по 10 гребцов. Это две сборные команды «Союз 1» и «Союз 2» из российских и китайских участников, команда Красногорска, куда вошли представители администрации округа, депутаты и спортсмены, команда посольства КНР в Москве, международного выставочного комплекса «Гринвуд» и компании «БОЕ Раша».

Команда Красногорска заняла первое место. Организовали гонку торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», посольство КНР в России и администрация округа.

Соревнования приурочили к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Гостями стали советник-посланник посольства Китая в РФ Фэн Литао, супруга посла КНР в РФ Гао Янь, а также представители администрации Красногорска, посольства и компании КНР.

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Красногорск Спортсмены Китай
07 августа 2024, 14:12
Молоко и воду будут проверять в системе «Честный знак» в Подмосковье с 1 сентября
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Разрешительный режим онлайн-проверки молочной продукции и бутилированной воды в системе «Честный знак» заработает в Подмосковье 1 сентября. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

С осени розничные магазины будут обязаны маркировать указанную продукцию через систему «Честный знак». Это требование не распространяется на крупные торговые сети, которые уже используют данный режим с мая.

Уже сейчас предприятиям следует получить доступ к ключу в личном кабинете системы маркировки и обновить кассовое ПО с функцией проверки. Помимо этого, необходимо настроить бизнес-процессы для товаров, продажа которых ограничена, и обучить кассиров следовать запрету на продажу на кассе.

В ведомстве отметили, что своевременная подготовка позволит заранее подготовиться к выполнению новых обязательных требований. За консультациями можно обратиться в службу поддержки по телефону: 8 (800) 222-15-23 или по электронной почте support@crpt.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Сельское хозяйство Торговля

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