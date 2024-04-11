11 апреля 2024, 12:20

Почти 400 аппаратов для диагностики и лечения зрения закупят в этом году в Подмосковье

Пресс-служба Минздрава МО
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Новое оборудование для диагностики и лечения зрения закупят в Подмосковье в этом году. Поликлиники и больницы получат 389 микроскопов, хирургических систем, лазеров и другой техники.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, оборудование поставят в 44 медучреждения в Орехово-Зуеве, Клину, Мытищах, Щелкове и друих округах.

«Современное офтальмологическое оборудование необходимо для высокоточной диагностики и эффективного лечения патологий зрения. В этом году мы планируем приобрести для наших больниц и поликлиник 389 единиц такой техники. На эти цели направлено более 550 миллионов рублей», - рассказал глаава ведомства Алексей Сапанюк.

Технику закупят по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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Здравоохранение Больницы Поликлиники
11 апреля 2024, 13:18
Около 30 компаний Подмосковья вступили в проект «Производительность труда» с начала года
фото Велком
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Еще 27 компаний Подмосковья стали участниками нацпроекта «Производительность труда» с начала года. Всего число предприятий-участников в Московской области превысило 260.

«Поддержку в реализации нацпроекта им оказывает Федеральный и региональный центры компетенций», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Представители центров помогают компаниям выбрать пилотный участок производства, а также разработать программу, которая позволит оптимизировать производственные процессы. В этом году к проекту присоединились компании из Пушкино, Мытищ и Истры. Подать заявку на участие можно на портале Производительность.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет в регионе 27 апреля. Программу подготовили и подмосковные парки: там все желающие смогут высадить дерево, собрать скамейку или скворечник.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Нацпроекты
11 апреля 2024, 13:14
Еще 50 пешеходных переходов с умной подсветкой обустроят в Подмосковье к лету
Медиасток.рф
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Еще около 50 умных пешеходных переходов с подсветкой оборудуют в Подмосковье к лету. Они появятся на региональных дорогах в 18 округах.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, пешеходные переходы с умной подсветкой позмолят снизить аварийность у социально важных объектов.

«Такие переходы даже на освещенном участке дороги дополнительно привлекут внимание автомобилистов и повысят безопасность. В прошлом году мы уже установили 50 таких переходов», - сказал заместитель председателя правительства, глава Минтранса Алексей Гержик.

В темное время суток такие переходы освещает дополнительная подсветка, которая также реагирует на появление пешехода и включает мигающие светодиоды на дорожных знаках. Больше всего таких объектов появятся в Люберцах и Балашихе.

В ведомстве добавили, что в прошлом году в Подмосковье на дорогах погибли 197 пешеходов, из которых 138 - в темное время суток.

«Несколько лет мы оборудуем пешеходные переходы дополнительной и проекционной подсветкой - „подсвеченных“ переходов в Подмосковье уже больше пяти тысяч. Эта мера позволяет дополнительно привлечь внимание водителя и снизить вероятность ДТП, что важно даже на освещенном участке дороги», - добавили в министерстве.

Узнать, где установят умные переходы, можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
11 апреля 2024, 13:06
Зарядка ко Дню космонавтики прошла в парке Кривякино в Воскресенске
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В усадьбе Кривякино города Воскресенск прошло мероприятие, посвященное одновременно Всемирному дню здоровья и Дню космонавтики. Молодежь и представители старшего поколения собрались на свежем воздухе, чтобы начать день с активной зарядки, а затем поучаствовать в танцевальном флешмобе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Организаторами мероприятия выступили молодежный центр «Олимпиец» и проект «Активное долголетие» из Одинцово.

«Молодежь сейчас находится на таком уровне активности, когда им интересно участвовать в жизни города, быть вовлеченными в политику, социальные проекты и вносить свой вклад в развитие общества», - поделилась Елизавета Коробова, специалист молодежного центра «Олимпиец».

Самым ярким и символичным моментом праздника стало построение участников в форме ракеты.

Молодежь Воскресенск Парки
11 апреля 2024, 12:53
Производство электрических счетчиков запустят в ОЭЗ «Дубна»
ОЭЗ «Дубна»
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Компания «РОКИП» стала новым резидентом особой экономической зоны «Дубна». Инвестор запустит производство счетчиков электрической энергии, устройств сбора и передачи данных.

«Инвестиции в проект, предполагающий строительство производственного здания площадью не менее 2,5 тысячи квадратных метров, составят 205 миллионов рублей. На новом предприятии создадут около 40 новых рабочих мест для жителей Дубны и близлежащих муниципалитетов», - отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Счетчики «РОКИП» демонстрируют высокую точность измерений и учет электроэнергии. Продукция проходит строгий контроль.

Новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром».

Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Воскресенск Парки

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