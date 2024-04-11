Почти 400 аппаратов для диагностики и лечения зрения закупят в этом году в Подмосковье
Новое оборудование для диагностики и лечения зрения закупят в Подмосковье в этом году. Поликлиники и больницы получат 389 микроскопов, хирургических систем, лазеров и другой техники.
Как рассказали в Минздраве Подмосковья, оборудование поставят в 44 медучреждения в Орехово-Зуеве, Клину, Мытищах, Щелкове и друих округах.
«Современное офтальмологическое оборудование необходимо для высокоточной диагностики и эффективного лечения патологий зрения. В этом году мы планируем приобрести для наших больниц и поликлиник 389 единиц такой техники. На эти цели направлено более 550 миллионов рублей», - рассказал глаава ведомства Алексей Сапанюк.
Технику закупят по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».