Почти 40 жителей аварийных домов Подмосковья переселили за неделю

Технопарк «Импульс» реализовал масштабный инвестиционный проект импортозамещения в Домодедове. На предоставленном по программе «Земля за 1 рубль» участке построили и уже запустили цех переработки металла.

«На участке площадью полгектара завершено строительство цеха, объект успешно введен. Объем инвестиций в этот проект составил 220 миллионов рублей, а его реализация позволила создать более 30 новых рабочих мест для жителей округа», - отметила зампред правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Ранее компания «Технопарк „Импульс“» успешно завершила проект с инвестициями в 750 миллионов рублей. Этот цех выпускает гидромолоты и навесное оборудование для сельского хозяйства. Это уникальные приборы собственной разработки, полностью замещающие импортные аналоги.

На земельный участок по ставке один рубль в год могут претендовать предприятия, которые занимаются импортозамещением. Таким образом Подмосковье поддерживает важные производства, привлекает новые инвестиции и создает рабочие места.

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