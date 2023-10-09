Почти 40 устаревших аппаратов для рентгена и флюорографов заменили в больницах Подмосковья с начала года
Новый аппарат для рентгена заработал в больнице в Балашихе. Его установили в поликлинике № 11 в микрорайоне Кучино, где получают помощь 23 тысячи человек. Всего в этом году в подмосковных медучреждениях заменили 37 устаревших аппаратов.
Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, устаревшую технику меняют на новую в ходе трехлетней программы.
«С начала года в медучреждениях Подмосковья заменили 37 устаревших рентген-аппаратов и флюорографов на современные. Также во всех кабинетах был выполнен ремонт. На эти цели было направлено почти 700 миллионов рублей»», - сказала она.
Новый аппарат в Балашихе - отечественного производства. На нем будут проводить диагностику взрослым пациентам. Пройти ее можно будет бесплатно, по полису ОМС и направлению лечащего врача. За два года в округе обновили пять устаревших аппаратов для рентгена, в этом году поставят еще два.
«Благодаря цифровому оборудованию, минимизировалось воздействие лучевой нагрузки на пациентов и персонал. Само изображение получается более четким и качественным, с возможностью визуализации мелких структур, с регулировкой процесса просмотра», - рассказала заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской областной больницы Лариса Крехова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.
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