Почти 40 устаревших аппаратов для рентгена и флюорографов заменили в больницах Подмосковья с начала года

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Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, устаревшую технику меняют на новую в ходе трехлетней программы.

«С начала года в медучреждениях Подмосковья заменили 37 устаревших рентген-аппаратов и флюорографов на современные. Также во всех кабинетах был выполнен ремонт. На эти цели было направлено почти 700 миллионов рублей»», - сказала она.

Новый аппарат в Балашихе - отечественного производства. На нем будут проводить диагностику взрослым пациентам. Пройти ее можно будет бесплатно, по полису ОМС и направлению лечащего врача. За два года в округе обновили пять устаревших аппаратов для рентгена, в этом году поставят еще два.

«Благодаря цифровому оборудованию, минимизировалось воздействие лучевой нагрузки на пациентов и персонал. Само изображение получается более четким и качественным, с возможностью визуализации мелких структур, с регулировкой процесса просмотра», - рассказала заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской областной больницы Лариса Крехова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.

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