Почти 40 участков под строительство домов выставили на торги в Пушкино

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Один из участков находится в деревне Никулино площадью 15 соток , срок аренды - 20 лет.

«На участке разрешено строительство жилого дома, вспомогательных построек, выращивание сельхозкультур. В пешей доступности ж/д станция и водоем. Прием заявок на аукцион уже начался и продолжится до 8 ноября. Аукцион состоится 10 ноября и только физические лица могут принять в нем участие», - уточнили в комитете.

Еще больше лотов можно найти на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В городском округе Пушкинский на торгах реализуют 38 участков площадью от четырех до 25 соток. С начала года одна сотка стоит 385 567 рублей в год, а среднее число участников - четыре человека, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.