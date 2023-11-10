Почти 40 участков для строительства домов выставили на торги в Воскресенске

Например, в аренду можно взять девять соток в деревне Золотово на Советской улице. Рядом река и вся необходимая социальная инфраструктура. Участок расположен в 67 километрах от МКАД. Добраться возможно как на авто, так и на электричке от метро «Выхино». Уже 24 января состоится аукцион по этому лоту.

Подобрать участок можно на подмосковном портале ЕАСУЗ , а получить цифровую подпись для участия в торгах - в аккредитованном центре. После нужно зарегистрироваться на площадке «ГИС Торги» и собрать требуемые документы. Если на торгах будет всего один человек, то он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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