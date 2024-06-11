11 июня 2024, 11:27

Почти 40 тысяч жителей Подмосковья стали донорами крови с начала года

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Почти 40 тысяч жителей Подмосковья сдали кровь и ее компоненты с начала года. Это необходимо для помощи людям с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, новорожденны с патологиями и пострадавшим в ДТП.

Как рассказал глава Минздрава Подмосковья, количество доноров в этом году увеличилось.

«В Московской области активно развивается донорское движение. Хочется отметить, что большая часть донаций выполняется на безвозмездной основе. Кроме того, в этом году кровь и ее компоненты сдали на 3,6 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал он.

Стать донором желающие могут в Московском областном центре крови. Он принимает жителей без выходных с 08:00 до 14:00.

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Здравоохранение
11 июня 2024, 11:36
Станцию водоподготовки построят в деревне Рекино-Кресты до конца года
Главгосстройнадзор МО
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Строительство станции водоподготовки на водозаборном узле № 4 продолжается в деревне Рекино-Кресты городского округа Солнечногорск. Работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На данный момент строительная готовность объекта достигла 59%. Рабочие монтируют инженерные сети и благоустраивают территорию. Согласно проекту, на объекте установят станцию очистки с тонкослойным модулем, а также проведут внутриплощадочные и внеплощадочные наружные сети.

Напомним, ВЗУ № 4 обеспечивает водой микрорайоны Рекинцо и Рекинцо-2, Гражданскую, Дзержинского, Баранова, Лесную и другие улицы. Ввод новой станции водоподготовки обеспечит чистой водой около 17 тысяч человек. Завершить строительство объекта планируют до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Солнечногорск Строительство Нацпроекты
11 июня 2024, 11:28
Экоквест для детей провели в Воскресенске
Светлана Плотникова
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Экологический квест, приуроченный ко Дню эколога и Дню защиты детей провели в Воскресенске. Он прошел на главной площади филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“.

На различных станциях, подготовленных в рамках программы экоквеста, дети пересаживали растения, решали загадки и участвовали в викторине по экологии. Мероприятие на главной площади воскресенского филиала «Уралхима» приурочили ко Дню эколога и Дню защиты детей. Также все ребята смогли поучаствовать в мастер-классе по раскрашиванию кепки.

«Это уже традиционное мероприятие, которое направлено на защиту экологии и окружающей среды. Через него мы стараемся донести до каждого человека, что окружающий мир необходимо оберегать. Для детей подготовлены станции, посвященные именно этому направлению. По итогу мероприятия каждый получит свою уникальную кепку, которую украсит сам», - рассказала заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Яна Агеева.

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Праздники Дети Воскресенск Экология
11 июня 2024, 11:28
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 13 июня
Медиасток.рф
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Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 13 июня. Местами риски снизятся до первого.

Как рассказали в Подмосковном Комлесхозе,11 июня на большей части территории региона установится третий класс пожарной опасности. При этом в Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах будет второй, а в Виноградовском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - первый.

В среду, 12 июня, в Подмосковье ожидают первый класс пожарной опасности, однако в Егорьевском и Орехово-Зуевском лесничествах спрогнозировали второй, а в Луховицком - третий.

В четверг, 13 июня, на всей территории области установится первый класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура в регионе поднимется до 24 градусов днем и опустится до 16 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, вероятны дожди.

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Лесные пожары Погода
11 июня 2024, 10:22
Рейд по выявлению незаконной торговли провели в Чехове
Телеканал «360»
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Продажа скоропортящихся продуктов на уличных прилавках, товары без бирок и маркировок возле проезжей части. Каждый месяц от жителей Чехова поступают жалобы на незаконную торговлю. Специалисты местной администрации оперативно реагируют на обращения и проводят проверки. На этот раз рейд прошел на территории рынка возле железнодорожной станции Чехов.

«Мониторинг у нас осуществляется сотрудниками отдела потребительского рынка. Обходы проводим от одного до нескольких раз в неделю. Выявляем незаконную торговлю, проговариваем, устраняем ее», - рассказала начальник отдела промышленности и инвестиционного развития управления промышленности, инвестиций и развития предпринимательства администрации Чехова Анна Казанцева.

Продавцам объясняют как легализовать торговлю. Если земля принадлежит администрации городского округа Чехов, то можно заключить договор и работать по закону.

Специалисты осмотрели внешний вид торговых объектов. По этому вопросу проводится работа с собственниками.

В результате мониторинга выявили незаконную вывеску. В ближайшее время собственнику вручат предписание о демонтаже конструкции.

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Чехов

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