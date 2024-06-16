Почти 40 пар поучаствовали в турнире по конкуру на Кубок Гагарина в Щелкове

На фестивале труда «Наши кадры — наша продукция» в Чехове представили около 500 вакансий. Также о своих товарах рассказали представители крупных и средних предприятий округа, фермеры и студенты.

Здесь же разместили экспозицию исторических предметов Чеховских ремесленников, мелких торговцев и фермеров. Майонез, хлеб, конфеты и масло давали пробовать всем желающим. Свои товары представили также студенты и преподаватели Чеховского техникума.

«Цель фестиваля - чтобы не было безработицы, чтобы город развивался, чтобы вакансии производственные, промышленные, муниципальные все были заняты. Это важно. Для жителей, соответственно, это налоги, развитие, именно поэтому мы собираем такие мероприятия», - сказал первый замглавы Чехова Артем Попов.

На фестиваль труда приходили семьями. Для детей также прошла развлекательная программа, работали батут и аквагрим. На сцене выступила кавер-группа «Ваня, давай». С каждым годом количество участников фестиваля растет.

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Возле дворца спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова крупные и средние предприятия округа представили свою продукцию и провели собеседования с соискателями. Более 50 производителей представили около 500 вакансий. Работодатели привлекали внимание жителей округа с помощью лекций, мастер-классов и подарков. Самые востребованные специальности - рабочие.

«Мы привлекаем специалистов со всех городов, но максимально хочется, чтобы работали местные жители. Мы развиваемся, у нас в Ступинском районе строится новый завод, где также нам необходимо большое количество специалистов. Мы обучаем их на своих площадках, даем опыт, но если человек с опытом, то это его преимущество», - прокомментировала начальник производства компании «Печагин» Наталья Зайцева.