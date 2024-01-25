Почти 40 обращений жителей рассмотрели на выездной администрации Мытищах
Всего мероприятие посетили 23 человека. Присутствовало много старост, по словам которых, подобные встречи решают трудности, возникающие у жителей сельских территорий.
Земельные вопросы, тарифы ЖКХ, вопросы территориального управления, социальная газификация, уборка дорог от снега, дорожное хозяйство и транспорт - все эти темы были подняты на выездной администрации, состоявшейся в ДК «Красная горка».
Участие во встрече приняли представители руководства округа во главе с Юлией Купецкой, а также профильные специалисты. Мытищинцы отметили, что благодаря выездной администрации, их проблемы оперативно решают в индивидуальном порядке.
Выездная администрация проводится на регулярной основе.