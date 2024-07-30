Почти 40 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Дедовске капитально отремонтируют досуговый комплекс, в Жуковском - областную клиническую больницу, а в Кашире построят физкультурный комплекс с крытым катком.

В Серпухове благоустроят общественную территорию «Сказка», а в Коломне - карьер «Западный».

Кроме того, в муниципалитетах продолжат строительство новых и реконструкцию старых котельных и водозаборны узлов.

Новый социальные объекты также появятся в Воскресенске, Ступине, Долгопрудном, Солнечногорске и других округах.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

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