Почти 40 детских школ искусств в Подмосковье получат новые музыкальные инструменты в 2023 году

«В 2023 году в рамках госпрограммы „Культура и туризм Подмосковья“ планируется оснащение 38 детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на сумму более чем 372 миллиона рублей. Около 130 миллионов из них - из регионального бюджета», - отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Сеть учреждений культуры насчитывает более 2300 объектов в Московской области. Депутаты регулярно проводят выездные проверки и оценивают состояние детских школ искусств. Недавно такое мероприятие состоялось в Клину.

Комиссия осмотрела основанный в 1936 году клуб «Майдановский». Сегодня это учреждение является культурным центром городского округа, здесь занимаются более 550 человек. В 2017 году в учреждении провели ремонт концертного зала, в 2018 - заменили систему отопления, в 2020 - поставили специальное оборудование по подпрограмме «Доступная среда».

«Сегодня в клубе необходим капремонт помещений на втором этаже, чтобы все кабинеты и залы могли полноценно функционировать», - отметила Самединова.

Детская школа искусств имени Чайковского - следующий объект, где побывала комиссия. Недавно здесь провели реконструкцию, благодаря которой площадь здания увеличилась до 13 тысяч квадратных метров. Внутри разместили 69 помещений, 50 кабинетов для индивидуальных и групповых занятий, хореографический, зрительный и концертный залы, а также детское кафе.

Работа по обновлению и оснащению учреждений культуры в Подмосковье продолжается. Параллельно проводится цифровизация работы учреждений, которая должна облегчить административную нагрузку на специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Дом культуры «Родники» в Волоколамске полностью обновят к концу года. Там также установят современное оборудование.

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