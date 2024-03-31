Почти 40 детей вылечили от врожденной косолапости в Подмосковье в 2023 году
Почти 40 детей вылечили от врожденной косолапости специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы в прошлом году. В учреждении за эту задачу отвечает врач-травматолог Анна Винокурова.
Существует много различных методик лечения косолапости. В 40-е годы прошлого века американский ортопед Игнасио Понсети разработал методику лечения врожденной косолапости, которая сегодня считается золотым стандартом в этой области.
Врач-травматолог МОДКТОБ Анна Винокурова отметила, что желательно начинать лечение косолапости по методу Понсети в возрасте 7-14 дней, так как стопа в этом возрасте более податливая, что способствует более быстрой коррекции.
Этот метод применим также у детей от одного до двух лет и старше. До пяти лет дети, прошедшие лечение по методу Понсети, должны регулярно проходить обследования и наблюдение у врача травматолога-ортопеда.
«У ребенка с косолапостью, исправленной методом Понсети, стопы по опороспособности не отличаются от здоровых», - добавила Анна Винокурова.
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