14 августа 2024, 13:34

Почти 4 тысячи жителей Подмосковья прошли обучение по уходу за инвалидами

Министерство социального развития Подмосковья
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В Подмосковье работают 11 симуляционных классов для обучения жителей уходу за инвалидами. Занятия в таких школах уже посетили почти четыре тысячи человек.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, сейчас в регионе живут около 400 тысяч инвалидов, около половины из них нуждаются в постоянном уходе. Обучиться этому могут все желающие в специальных симуляционных классах.

«Многие родственники готовы ухаживать за близким самостоятельно на дому и мы это поддерживаем. Бесплатно мы обучаем родственников всем навыкам ухода за инвалидами, а также можем официально взять его на работу персональным помощником, за что он будет получать зарплату», - рассказала она.

В Школах ухода рассказывают о том, как помогать инвалидам при проведении гигиенических процедур, перемещении, организации досуга.

Подать заявку на обучение можно по ссылке.

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Инвалиды
14 августа 2024, 13:38
Выпускник университета «Дубна» создаст программу для диагностики рака кожи
Медиасток.рф
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Бакалавр университета «Дубна» Савелий Алимушкин разрабатывает программный модуль, который поможет распознавать новообразования на коже. Его программа станет еще одним инструментом для диагностики, но не заменит профессиональную медицинскую оценку.

Выпускник кафедры системного анализа и управления занимается этой темой в рамках своей дипломной работы. Его система будет использовать нейросети для анализа изображений новообразований на коже и предварительной классификации. Благодаря этому медики смогут более эффективно выявлять потенциальные угрозы и вовремя назначать лечение.

Напомним, меланома - одна из самых опасных форм рака. Согласно данным ВОЗ, ежегодно регистрируется более 200 тысяч случаев заболевания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область врачей и скорую помощь.

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Дубна Ученые Рак Онкология
14 августа 2024, 13:34
Спортивный праздник для детей пройдет в агрокомплексе в Чехове
Администрация Чехов г.о.
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В агротуристическом комплексе «Дикие белки» проведут спортивный праздник для детей. Его приурочат в началу нового учебного года. Все желающие смогут поучаствовать в забеге.

Событие состоится 26 августа. Дети смогут попробовать свои силы в забегах на 1000 метров. Всех участников разделят на группы по возрасту и полу. Всего будет восемь забегов.

Стартуют соревнования в 11:00. Победители и призеры получат дипломы и медали музея «Лесной стадион», а также подарки от фермерского хозяйства «Альпийские козы».

В празднике поучаствуют заслуженные мастера спорта России, тренеры и ветераны легкой атлетики.

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Праздники Дети Чехов
14 августа 2024, 12:53
Общественная палата Мытищ проконтролировала работу медицинских центров
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Представители Общественной палаты в Мытищах оценили качество работы учреждений здравоохранения округа. Они проверили наличие и доступность кабинетов медико-психологической помощи во взрослой поликлинике № 1 и в детской поликлинике № 4.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Мытищинской больницы Екатерина Суслова встретилась с общественниками. Она рассказала им об организации работы по медико-психологическому консультированию и напомнила, что записаться к психологу можно через портал госуслуг или по направлению от другого специалиста. Консультации проводятся по полису ОМС бесплатно.

«Медицинские психологи Екатерина Алексеевна и Марина Юрьевна работают около года. Можно с уверенностью отметить, что данная услуга очень востребована. Обращаются как с проблемами психологическими, так и отчасти с социальными, и всегда получают помощь, совет и поддержку», - отметила Суслова.

Заведующая детской поликлиникой № 4, председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты городского округа Мытищи Оксана Мелентьева отметила, что подросткам важно посещать психолога, чтобы хорошо адаптироваться к взрослой жизни.

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Здравоохранение Мытищи Поликлиники
14 августа 2024, 12:37
Теплотрассы в Мытищах подготовят к отопительному сезону к середине сентября
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании готовятся к предстоящему отопительному сезону. Сейчас готовность превышает 70% и 60% соответственно. Работы завершат к 15 сентября.

Сегодня на территории городского округа Мытищи работают 26 ресурсоснабжающих компаний, из них: девять поставщиков водоснабжения и водоотведения, 10 теплоснабжающих и семь электросетевых организаций. Сегодня общая готовность объектов водоснабжения и водоотведения к зиме достигает 66%, теплоснабжения - 98%, электросетевого хозяйства - 72%.

В жилых домах и образовательных учреждениях округа специалисты ремонтируют и меняют трубопроводы, запорную арматуру, промывают и опрессовывают инженерные коммуникации, восстанавливают тепловой контур зданий и ведут электромонтажные работы. Также проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки для персонала коммунальных предприятий.

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Мытищи Отопление

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