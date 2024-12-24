Почти 4 тыс онлайн-заявок на участие в ЕГЭ и ОГЭ подали в Подмосковье за неделю

Услуга «Запись на единый государственный экзамен и основной государственный экзамен» доступна на регпортале. Чтобы получить ее, необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить онлайн-форму. Понадобится прикрепить необходимые документы.

Подать заявление могут школьники 14 лет и старше, а также их родители или законные представители. Услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней. Решение по ней придет в личный кабинет заявителя на портале.

Подать заявку на ЕГЭ можно до 1 февраля 2025 года, а на ОГЭ - до 1 марта 2025 года. Это можно сделать и в мобильном приложении «Добродела».

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