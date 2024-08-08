Почти 4,5 тысячи квадратных метров тротуаров обновят в Дубне в этом году

Работы уже завершены на улице Энтузиастов. Там заменили почти один километр тротуаров. В первую очередь внимание уделили наиболее поврежденным участкам, на которые поступали многочисленные жалобы от жителей. Одной из проблем была дорожка, уложенная плиткой, которая становилась скользкой зимой и собирала воду в дождливую погоду, образуя лужи.

Также обновлен тротуар на улице Балдина и завершен ремонт участка пешеходной дорожки на улице Центральной.

В ближайшие дни запланировано окончание работ на улицах Промышленной и Приборостроителей. Здесь уже подготовлены все необходимые условия для укладки асфальта: организована «подушка», обработанная битумом, и установлен бордюрный камень.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».