Почти 330 тысяч поездок в автобусах «Зима в Подмосковье» совершили с декабря

Брендированные автобусы работают в разных городах области. С середины декабря на них совершили более 115 тысяч поездок по социальным и около 130 тысяч - по банковским картам. Еще более 83 тысяч транзакций провели при помощи «Стрелки» и «Тройки».

Компания регулярно участвует в проектах правительства Подмосковья. Всего предприятие обслуживает около 1,4 городских, пригородных и междугородних маршрутов. На линиях работает более 4,7 тысячи автобусов.

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