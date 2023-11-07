Почти 320 гектаров земли передали под выращивание картофеля в Талдоме

Крупный сельскохозяйственный производитель - Агрофирма «Бунятино» - работает на территории Дмитровского и Талдомского городских округов. Занимается выращиванием и хранением овощей, картофеля, а также производством зерновых и зернобобовых культур.

«Это один из крупнейших агрохолдингов России. Сейчас у предприятия на финальной стадии строительство современного картофелехранилища мощностью 10 тысяч тонн. Для реализации этого проекта привлекли 500 миллионов рублей инвестиций. Арендованную землю агрофирма будет использовать для выращивания картофеля», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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