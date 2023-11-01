Почти 300 тысяч человек побывали в парке Островского в Ступине с начала года

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в парке старались создать условия для комфортного отдыха жителей разного возраста.

«Парк имени Николая Островского пользуется большой популярностью у горожан. Мы постарались создать все условия для того, чтобы тут было интересно и удобно всем группам населения, таким образом люди чаще приходят гулять в парк и дышат свежим воздухом», - сказал он.

В этом году в парке появился сухой фонтан, сцена с амфитеатром, игровая зона для детей, беседки, велосипедные дорожки, места для выгула собак, а также система освещения, скамейки и урны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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