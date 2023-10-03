Почти 30 земельных участков выставили на торги в Ступине

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, средняя стоимость одной сотки в этом году составила 176 тысяч рублей в год. В среднем на один лот претендуют три человека.

Так, жители могут взять в аренду участок для строительства дома в деревне Липуниха в 39 километрах от Москвы. Его площадь составляет девять соток.

Ознакомиться со всеми лотами жители могут на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».