Почти 30 земельных участков выставили на торги в Ступине
Еще 27 земельных участков площадью от шести до 28 соток выставили на торги в Ступине. Всего в Подмосковье доступно свыше тысячи объектов недвижимости, которые можно получить путем аукциона.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, средняя стоимость одной сотки в этом году составила 176 тысяч рублей в год. В среднем на один лот претендуют три человека.
Так, жители могут взять в аренду участок для строительства дома в деревне Липуниха в 39 километрах от Москвы. Его площадь составляет девять соток.
Ознакомиться со всеми лотами жители могут на портале ЕАСУЗ.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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