Почти 30 тысяч тонн чая произвели в Подмосковье в октябре

«За последние три года в регионе наблюдается ежегодное увеличение объемов производства чая в среднем на 50%. За девять месяцев 2023-го из Московской области только на экспорт отправили 1,7 тысячи тонн продукции», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Одним из крупных производителей чая в Подмосковье является компания «Императорский чай», основанная в 1992 году в Красногорске. Здесь начинали с продажи небольших объемов, а сейчас у компании есть стабильные производственные мощности для поставок крупным ритейлерам. Качество чая проверяет собственная лаборатория.

Компания «Май» из городского округа Фрязино - еще один крупный производитель чая и кофе с 30-летним стажем. В год здесь выпускают до 30 тысяч тонн продукции под брендами «Майский», «Лисма», Richard и Curtis.

«Мал Ком» из Сергиево-Посада, фабрики «Ахмад ти» из Мытищ и «Фес продукт» из Дмитрова также ежегодно показывают отличные производственные показатели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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