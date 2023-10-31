Почти 30 тысяч телемедицинских консультаций провели в ФАПах Подмосковья в этом году

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, жители сельских территорий получили возможность консультироваться по телефону со специалистами своего ФАПа. Удаленно можно получить расшифровку анализов, заключение или направление на углубленную диагностику.

«В этом году таким образом было проведено почти 30 тысяч телемедицинских консультаций. Помимо этого, фельдшер может назначить телемедицинскую консультацию с узкопрофильным врачом поликлиники или МОНИКИ, и пациент сможет получить ее непосредственно в ФАПе», - сказала она.

Кроме того, в ФАПах пациенты могут получить электронные рецепты на льготные лекарства, пройти первый этап диспансеризации и получить диспансерное наблюдение при хронических заболеваниях.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через портал «Здоровье» , а также информат учреждения, на приеме лечащего врача и по телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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