Почти 30 студентов университета имени Разумовского прошли практику в «Мособлэкомониторинге»

«Мы постоянно расширяем наши контакты с вузами, которые готовят специалистов в сфере экологии. Сегодня в отрасли наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров, и мы рады, что на базе „Мособлэкомониторинга“ проходят практику студенты ведущих образовательных учреждений», - сообщил директор университета Константин Малащук.

На данный момент уже 28 студентов прошли практику в «Мособлэкомониторинге». Учащиеся проходят практику по одному из трех основных направлений деятельности: мониторингу состояния атмосферного воздуха, качества воды в поверхностных водных объектах и оценке уровня шума.

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