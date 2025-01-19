Почти 30 километров теплосетей отремонтировали в Химках

К примеру, в 2024 году сотрудники «ТСК Мосэнерго» установили узел учета на тепловой сети на Школьной улице, обновили 49 насосов и свыше 40 запорно-регулирующих арматур, а также шесть теплообменных аппаратов.

Кроме того, в Химках усовершенствовали узлы газа на котельных, системы диспетчеризации в тепловых пунктах и системы пожарной сигнализации.

Обновления прошли не только в рамках планового ремонта, но и благодаря инвестиционной программе. Она рассчитана на три года. К примеру, к этом году в Химках заменят свыше 42 участков тепловых сетей.

Отметим, что всего в муниципалитете обслуживают свыше 200 километров магистралей. Водой обеспечивают более тысячи домов.