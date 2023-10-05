Почти 30 километров дорог отремонтировали по нацпроекту в Рузе

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Еще 17 километров дороги отремонтировали в Истре - от ЦКАДа до Павловской Слободы через несколько деревень. Это подъезд к Новорижскому шоссе.

На всех трех участках заменили покрытие, укрепили обочины и до конца сезона нанесут разметку.

Ранее на станции Удельной в Раменском открыли новый пешеходный переход. Он объединил Интернациональную улицу и Южный проспект. Объект посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Самым длинным стал отремонтированный отрезок в Рузском городском округе - от улицы Социалистической до улицы Майора Алексеева в поселке Колюбакино. Новый асфальт появился на протяжении более 29 километров.

В тройку самых длинных вошел также участок в Раменском округе. Здесь обновили 17,4 километра дороги от улицы 8 Марта до трассы А-107. Путь проходит через несколько населенных пунктов и является подъездом к ЦКАД и Новорязанскому шоссе.

Сотни километров асфальта отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом сезоне. Длина самого протяженного участка - более 29 километров, о чем рассказали в Минтрансе региона.