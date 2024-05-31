Почти 30 инвесторов получили льготную землю для бизнеса в Подмосковье с начала года

«Общий объем инвестиций в эти проекты оценивается в 19 миллиардов рублей. На новых предприятиях планируется создать свыше тысячи рабочих мест», - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего в рамках программы «Земля за 1 рубль» в Московской области на разных стадиях реализации находится около 160 инвестпроектов. Предприниматели размещают на арендованных земельных участках новые производства или расширяют существующие.

Подать заявку на получение земельного участка в аренду без торгов по ставке 1 рубль в год могут предприниматели, которые намерены развивать бизнес в области сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и одежды и ряде других направлений.

«Общая площадь предоставленных участков для бизнеса в этом году составила более 90 гектаров. Участки предоставлены по льготной аренде в 15 городских округах. Всего в проекте импортозамещения задействованы 50 городских округов», - добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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