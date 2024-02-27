Почти 30 хранилищ для лесного посадочного материала построят в Подмосковье в этом сезоне

«Несмотря на то, что еще зима, мы начинаем готовиться не только к пожароопасному сезону, но и к весеннему лесовосстановлению. Для этого специалисты лесного хозяйства собирают в кучи или в специальные ледники снег, который после накроют соломой, песком, опилками или лапником», - прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

Подобные хранилища позволят сохранить посадочный материал с момента его выкопки до проведения лесовосстановления этой весной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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