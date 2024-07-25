25 июля 2024, 12:31

Почти 3 тысячи жителей Ивантеевки переедут в новые дома по программе реновации

#ВсяМосковскаяобласть
Читайте нас в: Google Новости

Программа реновации продолжается в Московской области. Так, в ее рамках в новые квартиры переедут около 2,8 тысячи человек, сообщили в Министерстве жилищной политики региона.

Людей расселят из 48 аварийных и ветхих домов. В ведомстве уточнили, что в новом квартале по программе комплексного развития территории будет вся необходимая социальная инфраструктура: детские сады, школы, поликлиника, отделение почты и другие объекты.

Недалеко от жилого квартала находится дендропарк имени Яблочкова. В нем сохранились более 100 гибридных деревьев и кустарников, некоторые из которых существовали еще в доледниковый период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ивантеевка Аварийное жилье
25 июля 2024, 15:55
Выставка картин ассоциации художников Мытищ откроется в галерее 1 августа
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Мытищинской ассоциации художников исполняется 25 лет. В связи с этим в галерее откроется отчетная выставка картин. Она будет работать до конца августа.

Ведущие художники Мытищ решили объединиться 25 лет назад. У истоков стояли Владислав Скок, Вадим Степанов, Вячеслав Артемов, Валерий Андросов и Григорий Нигиян.

На протяжении четверти века художники ассоциации показывают насколько важно доносить до людей традиции качественного искусства. Молодые мастера также присоединяются к объединению ведущих творцов.

Разнообразие изобразительного языка можно увидеть на новой выставке в галерее искусств в Мытищах. Она с самого начала поддерживает мастеров. Открытие запланировано на первое августа в 16:00. Адрес: улица Мира, дом №7.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Мытищи
25 июля 2024, 15:54
Центр «Точка Роста» откроют в Виноградовской школе Воскресенска 1 сентября
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
На базе Виноградовской средней общеобразовательной школы Воскресенска с 1 сентября откроют Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В Воскресенске их создано уже шесть.

Центры «Точка Роста» открывают в малых городах и сельской местности в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В результате школьники осваивают предметы естественно-научного профиля, посещают практические занятия по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». Такие центры оборудованы современной техникой: новыми компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами и квадрокоптерами.

Отметим, что шесть «Точек Роста» уже открыто в городском округе Воскресенск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Школьники Воскресенск Образование
25 июля 2024, 15:54
Фельдшер Варвара Тараторина пополнила штат амбулатории в деревне Косяково
Читайте нас в: Google Новости
Почти год работает молодой фельдшер Варвара Тараторина в Косяковской сельской врачебной амбулатории. Девушка закончила Московский областной медицинский колледж и вернулась в родной Воскресенск.

Варвара Тараторина - молодой специалист Косяковской амбулатории. Трудится здесь она почти год. После получения диплома Московского областного медицинского колледжа в Раменском филиале молодой медик решила работать именно в родном Воскресенске.

«Работа мне нравится, узнаю много нового и всегда могу рассчитывать на поддержку и помощь моих опытных коллег», - поделилась Варвара Тараторина.

Свыше 1600 человек из деревень, сел и садовых некоммерческих товариществ обслуживает амбулатория. Здесь оказывают первичную медико-санитарную помощь, проводят диспансеризацию и медосмотры. Также в медучреждении делают инъекции и ставят прививки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Воскресенск
25 июля 2024, 15:48
Безопасность детских площадок проверили в Ногинске
Читайте нас в: Google Новости
Состояние и содержание детских игровых площадок проверили в Ногинске в рамках проекта «Патруль безопасности». Особое внимание уделили работе оборудования, состоянию покрытия и ограждений.

Летом игровые и спортивные площадки каждый день посещают сотни детей. Поэтому в округе провели рейд, чтобы выявить нарушения, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья ребят.

По итогам проверки большинство площадок соответствовали требованиям. Небезопасной оказалась игровая площадка во дворе дома № 76 по Комсомольской улице. В обновлении здесь нуждается покрытие, игровые элементы и сетка на воротах. Также рабочие покрасят и починят ограждения, «Состояние игровых площадок требует комплексного внимания со стороны органов власти и со стороны общественников, а также родителей. Это особенно важно в летний период, когда дети постоянно находятся на улице», - отметил заместитель председателя окружного совета депутатов Павел Ермилов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о значении всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды для небольших городов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360»

Спортсмены Дети Депутаты Богородский

Новости по теме