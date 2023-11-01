Почти 3 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на региональных дорогах ликвидировали более 1,3 тысячи ям. Из них 495 - в Истре, 432 - в Егорьевске, 125 - в Кашире, 104 - в Волоколамске и 102 - в Дмитрове.

Еще более 1,6 тысячи дефектов устранили на муниципальной сети. Из них 150 в Ленинском округе, 143 - в Ступине, 121 - в Балашихе и 118 - в Электростали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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