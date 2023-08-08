Почти 3 тысячи неправильно припаркованных машин в Подмосковье эвакуировали за неделю

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Жители могут узнать, где находится эвакуированная машина, по телефону диной справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Водителей призывают парковаться только в разрешенных для этого местах, чтобы не мешать проезду экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».