Почти 3 тысячи молодых медиков получили доплату в Подмосковье с сентября

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, раньше размер оплаты составлял три тысячи рублей, теперь его увеличили до 15 тысяч для врачей и до семи для среднего медперсонала.

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, на сегодняшний день выплаты получают 2,8 тысячи человек.

«Подмосковье заинтересовано в привлечении медицинских специалистов - как опытных медработников, так и молодых кадров. Беспрецедентное количество мер соцподдержки медиков реализуется в регионе», - сказала она.

Получить доплату может любой молодой специалист, устроившийся в любое медучреждение Подмосковье в течение года после окончания учебного заведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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