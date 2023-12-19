Почти 3 тысячи машин переместили на штрафстоянки Подмосковья за неделю

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Мужчина 30 лет поступил в хирургическое отделение № 2 филиала Балашихинской больницы с жалобами на нестерпимую боль в животе. Со слов пациента, он долгое время не мог отказаться от энергетика и за год выпил свыше тысячи банок.

Врачи провели исследования и выявили острый панкреатит с одним из его опасных осложнений - ферментативным перитонитом. В воспаленной поджелудочной железе начались необратимые процессы.

«Мы провели лапароскопию и выполнили дренирование через прокол в брюшной стенке. Откачали жидкость и гной - продукты деструктивных изменений поджелудочной железы. Таким образом мы предотвратили распространение инфекции, но заболевание спровоцировало полиорганную недостаточность: у мужчины перестали функционировать почки, легкие, сердце», - рассказал заведующий хирургическим отделением № 2 Павел Коваль.

Две недели врачи выводили пациента из крайне тяжелого состояния в реанимации. Проводили интенсивную терапию и обезболивание, подключали аппарат ИВЛ. Благодаря принятым мерам жизнь мужчины удалось спасти, хотя летальность таких осложнений составляет порядка 70%.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. Функция поджелудочной железы восстановится частично, поэтому ему показана замещающая терапия и диеты.

Врачи предупреждают, что энергетические напитки нельзя употреблять на постоянной основе. Вещества, входящие в их состав, обладают токсическим воздействием на печень, почки, поджелудочную железу, органы сердечно-сосудистой и нервной системы.

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