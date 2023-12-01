Почти 3 тысячи человек получили бесплатную юридическую помощь в Подмосковье за год

Всего с начала года бесплатную юрпомощь в Подмосковье получили 2 868 человек. На эти цели из бюджета выделили более 20 миллионов рублей.

«Деятельность юристов связана с большой ответственностью за судьбы людей. Ваш вклад в стабильность общества, защиту прав и свобод граждан, поддержание законности и правопорядка неоценим», - сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Бесплатную юридическую помощь оказывает Государственное юридическое бюро. Обратиться также можно к специалистам , состоящим в реестре адвокатов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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