Почти 3 тонны макулатуры собрали на экологической акции в Серебряных Прудах

Чуть больше месяца все желающие приносили в центральную библиотеку Серебряных Прудов ненужную бумагу, картон, упаковку. Общими усилиями собрали почти три тонны ценного вторсырья, которое будет переработано.

«У всех дома есть изделия из бумаги, которые выкинуть жалко. Увидела информацию об акции и решила поучаствовать. Вроде мелочь, а свой маленький вклад в сохранение лесов сделала», - отметила участница акции Ольга Сисина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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