Почти 28 тысяч школьников Подмосковья отправились в туристические поездки по соцсертификатам в этом году
Свыше 27 тысяч школьников из Подмосковья поучаствовали в туристических поездках по социальному сертификату с начала года. Самыми популярными направлениями стали Третьяковская галерея, музей Жостовской фабрики декоративной росписи в Мытищах и музеи Звенигорода и Истры.
По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, проект по развитию детского туризма реализует Минкультуры и Минобразования региона.
«В этом году уже 28 тысяч наших школьников отправились в турпоездки по Подмосковью по социальному сертификату. Самыми популярными направлениями у ребят стали Государственная Третьяковская галерея, музей Жостовской фабрики декоративной росписи в городском округе Мытищи и музеи городских округов Звенигород и Истра», - сказала она.
Школьники также посетили туристические программы в Сергиевом Посаде, Коломне, Серпухове и Чехове.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».
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