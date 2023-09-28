Почти 28 тысяч школьников Подмосковья отправились в туристические поездки по соцсертификатам в этом году

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По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, проект по развитию детского туризма реализует Минкультуры и Минобразования региона.

«В этом году уже 28 тысяч наших школьников отправились в турпоездки по Подмосковью по социальному сертификату. Самыми популярными направлениями у ребят стали Государственная Третьяковская галерея, музей Жостовской фабрики декоративной росписи в городском округе Мытищи и музеи городских округов Звенигород и Истра», - сказала она.

Школьники также посетили туристические программы в Сергиевом Посаде, Коломне, Серпухове и Чехове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».

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