Почти 260 тысяч школьников Подмосковья стали участниками олимпиады «Безопасные дороги»

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин указал, что главная задача, заложенная в национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», снижение аварийности на дорогах. В особом приоритете стоит детская безопасность. Олимпиада получила положительные отзывы от детей, принявших в ней участие, а также их родителей.

«Более 4 миллионов 975 тысяч учащихся 1–9-х классов по всей стране приняли участие в онлайн-олимпиаде в этом году», - добавил Марат Хуснуллин.

Во время олимпиады школьники отвечали на вопросы о правилах дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей. Почти 300 тысяч детей, принявших участие в мероприятии, состоят в отрядах «Юных инспекторов движения».

Отметим, что риск попасть в неприятную ситуацию значительно снижается, если знать правила дорожного движения и безоговорочно их соблюдать. Именно поэтому онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» является отличной возможностью повторить эти правила, а для кого-то - узнать что-то новое.

В организации онлайн-олимпиады приняли участие представители Министерства транспорта, ГУОБДД МВД России и Министерства просвещения. Мероприятие проводилось в четвертый раз. За это время почти 15 миллионов российских школьников повысили свой уровень дорожной грамотности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог.

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