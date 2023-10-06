Почти 250 штрафов за нарушение лесного законодательства выписали в Подмосковье в сентябре
Нарушения санитарных норм и правил пожарной безопасности стали самыми частыми причинами для штрафов по лесному законодательству в сентябре. Сумма санкций по этим двум статьям превысила 12 миллионов рублей.
По словам вице-премьера правительства Московской области Георгия Филимонова, в сентябре лесная охрана регионального Комитета лесного хозяйства выписала 246 штрафов нарушителям на общую сумму более 15 миллионов рублей.
Жители чаще всего нарушали правила санитарной безопасности в лесах. За это лесники выписали 93 штрафа на 950,5 тысячи рублей. На втором месте - нарушения правил пожарной безопасности, за которые выписан 81 штраф на сумму 11,9 миллиона рублей. Замыкает тройку самовольное занятие лесных участков - 57 штрафов на 2,5 миллиона рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области появятся семь новых лесопарков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».