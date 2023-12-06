Почти 250 медиков трудоустроили в Подмосковье по проекту «Земский доктор» с начала года

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, программа направлена на поддержку медиков, которые устраиваются на работу в небольших населенных пунктах. Они получают единовременную выплату в размере до 1,5 миллиона рублей для врачей и до 750 тысяч рублей для среднего медперсонала.

«Для повышения качества и доступности медицинской помощи в отдаленных территориях необходимо привлекать медицинские кадры. Важно, чтобы жители могли получать медпомощь рядом с домом. В этом году по программе „Земский доктор“ к нам трудоустроились 249 медицинских специалистов, из них 189 врачей», - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

В регионе действуют и другие программы поддержки врачей. Они могут получить льготную ипотеку, земельный участок, компенсацию за аренду жилья и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».