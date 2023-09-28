Почти 200 ярмарок пройдет в Подмосковье в октябре

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«Сейчас идет сбор урожая, и выращенные овощи фермерские хозяйства смогут реализовать на ярмарках», - отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Больше всего ярмарок пройдет в Щелкове, Истре, Зарайске и Красногорске. Посетители смогут приобрести молочную и мясную продукцию, сыры, мед и другие товары. Помимо этого, будут представлены и сувениры ручной работы.

Со списком ярмарок во всех округах можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

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В октябре в Московской области пройдет 190 ярмарок в 38 городских округах. Из них - 161 тематическая и 29 сельскохозяйственных. Многие ярмарки будут посвящены всемирному Дню учителя, Дню работника сельского хозяйства и Дню работников пищевой промышленности.