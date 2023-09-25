Почти 200 тысяч жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию после ковида с начала года

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Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, углубленная диспансеризация позволяет вовремя выявить осложнения, которые мог вызвать коронавирус.

«Заболевание может провоцировать болезни сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем. С начала года углубленную диспансеризацию прошли почти 200 тысяч переболевших коронавирусом», - сказала она.

Диспансеризацию проводят в два этапа. Сначала пациенту проводят анализы крови, делают рентген и другие исследования. По необходимости его направляют на КТ легких, эко-КГ и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Провести осмотр можно не ранее, чем через 60 дней после выздоровления. Для этого нужно записаться через «Госуслуги», по телефону 122, через Telegram-бота или в медучреждении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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