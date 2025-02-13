Почти 200 спортсменов из Подмосковья выступят на международном турнире по карате

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В общей сложности свое мастерство на спортивном мероприятии покажут более 1700 спортсменов из 25 стран и 40 регионов России.

Подмосковный клуб «Подольск-Додзе» и «Союз промышленников и предпринимателей „Иволга“» второй год подряд становятся организаторами «Кубка наций».

В Московской области киокусинкай, одной из дисциплин которого является кекусинкан, занимаются более 9,6 тысяч человек.