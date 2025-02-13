13 февраля 2025, 12:07

Почти 200 спортсменов из Подмосковья выступят на международном турнире по карате

Клуб каратэ кёкусинкан «Подольск-Додзё»
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Спортсмены из Подмосковья 9 марта примут участие в международных соревнованиях по кекусинкан-карате «Кубок Наций». Регион на турнире представят 198 человек. Участники выйдут на татами во дворце Ирины Винер в «Лужниках».

В общей сложности свое мастерство на спортивном мероприятии покажут более 1700 спортсменов из 25 стран и 40 регионов России.

Подмосковный клуб «Подольск-Додзе» и «Союз промышленников и предпринимателей „Иволга“» второй год подряд становятся организаторами «Кубка наций».

В Московской области киокусинкай, одной из дисциплин которого является кекусинкан, занимаются более 9,6 тысяч человек.

Спортсмены
13 февраля 2025, 12:39
Свыше 30 тонн елей собрали на переработку в Подмосковье после новогодних праздников
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Акция по сбору живых елей на переработку завершилось в Подмосковье. Специалисты получили более 30 тонн деревьев.

Больше всего деревьев сдали жители Сергиева Посада, Ступина, Богородского и Ленинского округов. По словам главы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислава Мурашова, всего на территории региона работали более 260 пунктов приема деревьев.

«Для удобства жителей в этом году большинство точек было установлено вблизи МКД. За два года сбор живых деревьев в регионе уменьшился почти на 100 тонн - это позволяет сделать вывод о том, что с каждым годом все больше жителей делают выбор в пользу искусственных елей», - сказал он.

Ели отвезли на комплексы по переработке, а также фермы и специализированные заводы. Так, один ломовоз получило деревоперерабатывающее предприятие в Электрогорске. Там хвойные превратят в щепу для благоустройства парков.

Переработка Экология
13 февраля 2025, 12:08
Мужчину со злокачественной опухолью губы спасли в онкодиспансере Подмосковья
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Врачи Московского областного онкологического диспансера спасли мужчину со злокачественной опухолью на губе. Пациент целый год пытался лечиться самостоятельно, а к медикам обратился, когда ему стало сложно есть и разговаривать.

Врачи обследовали 64-летнего мужчину и выявили у него рак красной каймы нижней губы.

«Операция требовала высокой точности и профессионализма, поскольку важно было не только удалить опухоль полностью, но и сохранить функции лица пациента», - отметила исполняющая обязанности заведующего отделением опухолей головы и шеи № 8 областного онкодиспансера Наталья Мищенко.

Хирурги при помощи современных технологий не только избавились от новообразования, но и реконструировали пораженную область. Особые методики позволили минимально травмировать ткани и восстановить вид губы.

Всего через несколько недель после вмешательства пациент вернулся к обычному образу жизни. Он продолжает наблюдение у врача-онколога.

Гражданам напоминают, что в успешном лечении рака ключевую роль играет ранняя диагностика.

Врачи Рак Больница в Коммунарке Онкология
13 февраля 2025, 12:08
Жители Подмосковья подали 110 тысяч заявок на регистрацию недвижимости в январе
БТИ МО
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В январе в Московской области приняли 110 тысяч заявлений на учет и регистрацию недвижимости. Для повышения качества услуг Росреестр активно использует в обработке обращений цифровые технологии.

Более девяти тысяч заявлений касаются регистрации объектов в рамках единой процедуры. Около шести тысяч обращений жители Подмосковья подали на регистрацию ипотеки, причем около 93% из них - в электронном виде. В ведомство также поступили четыре тысячи заявлений на регистрацию договоров долевого участия, из которых примерно 97% оформили через интернет.

«В настоящее время на официальном сайте Росреестра доступны все наиболее востребованные услуги: государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости и другие», - напомнила начальник отдела организации и контроля Управления службы Ольга Козлова.

Недвижимость
13 февраля 2025, 12:08
Финал чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет в Красногорске в выходные
пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Финальный этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет на стадионе «Зоркий» в Красногорске 15 и 16 февраля. На время соревнований будут перекрыты несколько улиц города.

Министерство физической культуры и спорта Московской области сообщило, что на чемпионате выступят лучшие гонщики России.

Дети до семи лет смогут посетить мероприятие бесплатно, остальным желающим придется купить билеты.

Жителей Красногорска предупредили, что в выходные с 10:00 до 21:00 будут перекрыты улицы Маяковского и Пионерская. Движения на улице Советская не будет с 00:00 до 21:00.

Красногорск Спортсмены Мотоциклы

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