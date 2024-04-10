Почти 200 компаний получили поручительства гарантийного фонда Подмосковья с начала года

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Как рассказали в подмосковном Мининвесте, фонд заключает договоры по предоставлению поручительств для привлечения в бизнес кредитных средств.

«За первые три месяца 2024 года Московский областной гарантийный фонд выдал поручительств на сумму свыше 1,7 миллиарда рублей. Гарантии Фонда позволили субъектам МСП привлечь более 3,7 миллиарда рублей финансирования в рамках получения кредитов в банках», - рассказала заместитель председателя правительства, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Одним из получателей поддержки стала компания «Хлебъ Иван Давыдовъ» из Каширы. Она получила поручительство на 9,8 миллиона руле и привлеела кредит на 14 миллионов. Их направят на пополнение оборота предприятия, которое занимается производством и реализацией хлебов на натуральной закваске.

«Московский областной гарантийный фонд предоставляет региональным предпринимателям поручительства при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка Фонда позволяет субъектам МСП привлекать заемные средства для развития бизнеса: приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач», - напомнили в ведомстве.

Подробнее о получении поручительств можно узнать по ссылке.

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