10 апреля 2024, 15:22

Почти 200 компаний получили поручительства гарантийного фонда Подмосковья с начала года

Медиасток.рф
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Почти 200 предстаивтелей малого и среднего бизнеа получили поручительства подмосковного гарантийного фонда с начала года. Всего за это время заключили 209 договоров, которые помогли бизнесу привлечь более 1,7 миллиарда рублей.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, фонд заключает договоры по предоставлению поручительств для привлечения в бизнес кредитных средств.

«За первые три месяца 2024 года Московский областной гарантийный фонд выдал поручительств на сумму свыше 1,7 миллиарда рублей. Гарантии Фонда позволили субъектам МСП привлечь более 3,7 миллиарда рублей финансирования в рамках получения кредитов в банках», - рассказала заместитель председателя правительства, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Одним из получателей поддержки стала компания «Хлебъ Иван Давыдовъ» из Каширы. Она получила поручительство на 9,8 миллиона руле и привлеела кредит на 14 миллионов. Их направят на пополнение оборота предприятия, которое занимается производством и реализацией хлебов на натуральной закваске.

«Московский областной гарантийный фонд предоставляет региональным предпринимателям поручительства при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка Фонда позволяет субъектам МСП привлекать заемные средства для развития бизнеса: приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач», - напомнили в ведомстве.

Подробнее о получении поручительств можно узнать по ссылке.

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10 апреля 2024, 17:03
Минэкологии назвало недопустимым ограничение доступа к озеру в Щелкове
Фото Минэкологии МО.
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Инспекторы эконадзора предостерегли компанию «Алмаз» от ограничения доступа к озеру в Щелкове. Ранее в Минэкологии поступило обращение от жителей деревень Воря-Богородское и Вторая Алексеевка, которые сообщили о проблеме.

«Установлено, что место строительства компанией „Алмаз“ обустроено таким образом, что граница стройплощадки проходит по урезу воды в озере Богородское», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Строителей обязали обеспечить свободный проход граждан к озеру, которое является излюбленным местом отдыха как жителей населенного пункта, так и туристов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных мерах по борьбе с половодьем и ямами в регионе. По его словам, около 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог зафиксировали в регионе в период паводков.

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Щелково Экология
10 апреля 2024, 16:56
Свыше 3 тысяч объектов Подмосковья зарегистрировали по гаражной амнистии с начала года
Фото БТИ МО
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Около 3,1 тысячи объектов недвижимости в рамках программы гаражной амнистии зарегистрировали на территории Московской области за первый квартал 2024 года. Среди них 890 гаражных объектов и более 2,2 тысячи земельных участков общей площадью в 49,3 тысячи квадратных метров.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что гаражную амнистию реализуют уже более 2,5 года, что дает возможность бесплатно оформить свои гаражи и прилегающие земельные участки. Программа упрощенной регистрации продлится до 1 сентября 2026 года.

«А с начала действия Закона в нашем регионе по гаражной амнистии оформлено более 17 тысяч объектов: свыше 5,5 тысячи гаражей и 11,5 тысячи участков общей площадью 270 тысяч квадратных метров», - добавила Наталья Адигамова.

В рамках гаражной амнистии могут участвовать владельцы гаражей, их наследники или покупатели. Важным условием является расположение объекта на государственной или муниципальной земле, а также выделение участка для гаража организацией (кооперативом, бывшим работодателем) или иным способом.

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Недвижимость
10 апреля 2024, 16:44
Свыше 1,3 тысячи специалистов прошли обучение по организации ЕГЭ в Подмосковье
Министерство образования МО
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Свыше 1,3 тысячи человек прошли подготовку для организации проведения ЕГЭ в Подмосковье в этом году. Это представители государственной экзаменационной комиссии и руководители пунктов проведения экзамена.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, специалисты ГЭК в ППЭ обеспечат соблюдение порядка проведения экзамена, а руководители пункта позволят провести его в доброжелательной обстановке ине допустить нарушений.

К моменту сдачи ЕГЭ в регионе проверят все необходимое оборудование, пункты обеспечат расходными материалами, а процедуру отработают вместе с организаторами. Участникам обучения рассказали о новых инструктивных материалах, они проанализировали проблемы прошлого года и проработали пути решения внештатных ситуаций.

«Все пункты проведения ЕГЭ будут участвовать в региональных и всероссийских тренировочных мероприятиях 18 апреля и 15 мая, где можно будет проверить состояние оборудования ППЭ и закрепить полученные знания», - добавили в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Экзамены Образование
10 апреля 2024, 16:33
Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты счетов за ЖКУ
МосОблЕИРЦ
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Рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг завершается в большинстве городских округов Подмосковья 10 апреля. В связи с этим гражданам напомнили о способах оплаты.

Жители Подмосковья уже получили квитанции в личном кабинете МосОблЕИРЦ, а также по электронной почте. Тем, кто оформил подписку на электронный счет, бумажные копии не будут доставлены. Более подробную информацию о преимуществах электронных платежей можно найти на сайте.

Оплатить услуги без комиссии через Систему быстрых платежей можно как в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, так и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Сразу после совершения платежа в личном кабинете станут доступны «Коммунальные бонусы» - это более 75 выгодных и интересных предложений.

«Своевременная оплата счетов позволяет разумно и выгодно планировать семейный бюджет», - подчеркнули в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции. Соответствующее решение было принято после проблем, зафиксированных минувшей зимой.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ

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