Почти 200 человек приняли участие в соревнованиях по спортивному туризму в Химках

Участники соревнований померились силой в дисциплине: «дистанция - пешеходная» - нужно преодолеть определенное расстояние в заданном направлении. Также по заданию требовалось пройти технические этапы и найти контрольные пункты.

«Меня радует тот факт, что в Химках данное спортивное направление активно развивается. Уровень заинтересованности у подрастающего поколения растет, в таких серьезных соревнованиях принимают участие даже дети от восьми лет. Поздравляю наших спортсменов с достойным результатом. Мы гордимся вами и желаем дальнейших профессиональных успехов. Уверена, вас ждет большое будущее», - отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Спортсмены из Химок заняли сразу несколько призовых мест. Так, в возрастной категории 8-13 лет в первом спортивном классе среди девочек победу одержала Анна Бованенко, второе место заняла Екатерина Загуменникова, а третье место - у Екатерины Беловой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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