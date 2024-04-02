Почти 20 тысяч заявок на запись детей в 1-й класс подали за сутки в Подмосковье

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, запись детей в первый класс началась 1 апреля. Первая волна приема завершится 30 июня, в это время школы будут принимать детей по прописке и тех, кому положены льготы. По словам главы ведомства Надежды Куртяник, традиционно большинство заявлений поступают в первые дни после начала кампании.

«Запись в школу - одна из самых популярных весенних услуг на региональном портале. Большинство заявлений поступают в первые дни после начала приемной кампании, так как места распределяются по очереди подачи заявлений. В текущем году в первые сутки зафиксировано 19,9 тысячи заявок», - сказала она.

Записать ребенка в школу не по прописке можно будет с 6 июля при наличии в желаемом учреждении свободных мест.

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