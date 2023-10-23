Почти 20 тысяч школьников побывали на дне открытых дверей в колледжах и техникумах Подмосковья

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По данным Министерства образования Подмосковья, Единый день открытых дверей собрал более 22 тысяч человек, в том числе около 17 тысяч учеников старших классов из 556 школ. В преддверии мероприятия провели тематические классные часы для 12 тысяч учащихся, а также организовали родительские собрания с участием 5,5 тысячи человек.

Для многих участников день открытых дверей стал стимулом поступить в колледж или техникум региона. Таким образом, Единый день открытых дверей показал востребованность среднего профессионального образования в Московской области. Мероприятие позволило школьникам и их родителям получить информацию об обучении по разным специальностям, оценить условия и перспективы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в регионе.

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