29 мая 2024, 12:46

Почти 20 тысяч человек посетили Беличий парк в Краснознаменске за неделю

Министерство благоустройства Московской области
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Свыше 18 тысяч человек побывали в Беличьем парке в Краснознаменске за неделю. Природную зону отдыха благоустроили на территории бывшего детского сада КГБ СССР.

В парке есть все необходимое для комфортного отдыха: тропинки для прогулок, амфитеатр со сценой, фудкорт, спортивные зоны, игровые площадки, а также территория для выгула домашних животных.

Территорию также дополнительно озеленили и установили современную систему освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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Отдых Благоустройство Краснознаменск Парки
29 мая 2024, 13:05
Более 15 тысяч коммунальщиков задействовали для покоса травы в Подмосковье
Медиасток.рф
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Свыше 15 тысяс коммунальщиков задействуют в покосе травы в Подмосковье в этом сезоне. Оставить заявку на проведение работ жители могут через управляющую компанию или на портале «Добродел».

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Владислав Мурашов, коммунальные службы должны поддерживать в нормативном состоянии газоны и придомовые территории, а также детские площадки.

Покос травы не только влияет на облик улиц, но и уменьшает количество пыльцы и других аллергенов в воздухе.

«На территории Подмосковья насчитывается более 15 тысяч дворовых территорий и более 2 500 общественных пространств с существующим озеленением. В мероприятиях по покосу задействовано больше 15 тысяч сотрудников из 842 управляющих компаний», - сказал он.

Высота травы не должна превышать 20 сантиметров, а вдоль проездов - 50 сантиметров. Ширина кошения составляет 1,5 метра от твердого покрытия.

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Благоустройство
29 мая 2024, 12:52
Минэкологии Подмосковья предупредило об активизации ужей
Ульянов А.И.
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Жаркие майские дни привели к активизации змей в Подмосковье. Чаще всего жителям встречаются обыкновенные ужи, которых легко отличить от ядовитых сородичей.

«За последнюю неделю появились сообщения о замеченных в городах региона змеях. Чаще всего это ужи, которые безобидны для человека. Однако далеко не все жители разбираются в змеях и происходит путаница», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Отличить ужа от гадюки очень просто: на голове ужа есть характерные желтые «очки», к тому же голова у него округлая, а у гадюки - треугольная. Зрачки у безобидной рептилии круглые, а у ядовитой - сплюснутые вертикальные (как у кошки).

Специалисты говорят, что сейчас у ужей проходит сезон размножения. Чтобы отложить яйца в укромном теплом месте, змеи могут заползать в дома, в компостные кучи или стоги сена.

В Минэкологии Подмосковья напомнили, что уж и гадюка занесены в Красную книгу Московской области и их уничтожение строго запрещено. Если незваные гости заползли на участок, приближаться к ним не следует. Они уползут сами. Если нашли рептилию или ее кладку в доме, можно сообщить об этом в Систему-112.

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Животные Экология Змеи
29 мая 2024, 12:49
Подмосковье вошло в топ-10 регионов России по развитию промышленного туризма
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Проект «Промышленное кольцо Подмосковья» презентовало Министерство инвестиций, промышленности и науки региона в финале третьего сезона образовательной программы в Омске. По итогам конкурса Московская область вошла в топ-10 по развитию промышленного туризма.

Как пояснили в ведомстве, Подмосковье выиграло специальную награду «Лучший региональный проект по развитию промышленного туризма», а опыт Московскоой области порекомендовали взять на вооружение в других регионах страны.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, с помощью нового онлайн-сервиса «Промышленное кольцо» можно виртуально познакомиться с предприятиями региона, а также узнать больше об их работе.

«Наша практика будет распространена и в других регионах страны. Кроме этого, Московскую область отметили в числе самых гостеприимных регионов для промышленных туристов по итогам исследования об открытости российских предприятий, проведенного АСИ при поддержке Минпромторга России», - рассказала заместитель Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что «Открытая промышленность» - это Всероссийская образовательная программа по развитию промышленного туризма. Свои промышленно-туристские маршруты, экскурсии, стратегии и проекты промышленных кластеров представили 35 регионов и 34 предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Заводы Промышленность
29 мая 2024, 12:45
Дрезненскую школу № 1 в Орехово-Зуеве отремонтируют к осени
Пресс-служба Минстроя МО
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Дошкольное отделение Дрезненской школы № 1 капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве. Работы планируют завершить к сентябрю.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность работ превысила 40%. На площадке трудятся 56 человек.

«На площадке 56 рабочих и три единицы техники. Сейчас проводятся демонтажные работы в главном и малом корпусах, устройство перегородок, инженерные работы, устройство пола и проемов, фасадные работы и демонтаж старой кровли», - добавили в министерстве.

Общая площадь объекта составляет 1,4 тысячи квадратных метров.

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Школы Орехово-Зуево

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